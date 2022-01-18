Медики рассказали о состоянии мальчика, избитого своей матерью в Юганце. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Избитый накануне родной матерью семилетний житель поселка Юганец Нижегородской области был доставлен в Володарскую ЦРБ. После тщательного осмотра медики оценили его состояние как удовлетворительное.

- Мы выполнили рентгенографию черепа, - рассказали в больнице. – Оснований для дальнейшей госпитализации не было.

Напомним, эта история прогремела на всю страну накануне. На камеры видеонаблюдения попала местная жительница, которая пинками и затрещинами гнала по подъезду своего сына-первоклашку. Ребенок отчаянно плакал, однако женщину это не останавливало. Перемежая свою речь угрозами и нецензурной бранью, она сначала ударила ребенка по голове, а потом пнула его ногой. От удара малыш отлетел на бетонный пол подъезда.

в отношении самой женщины уже возбуждено уголовное дело. ФОТО: "Нижний № 1"

Сейчас в отношении матери уже возбуждено уголовное дело по статье ««Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По закону ей грозит до трех лет лишения свободы.

Тем временем представители социальных служб района сейчас оценивают условия проживания и воспитания детей.

- По данным министерства социальной политики Нижегородской области, многодетная мать воспитывает детей одна, у нее трое несовершеннолетних детей и одна совершеннолетняя дочь, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. - Мать получает пособия: на детей в возрасте от 3 до 7 лет, на питание и проезд школьникам из многодетных семей, ежегодное пособие школьникам к началу учебного года.

Сейчас на месте работают специалисты регионального министерства образования и министерства социальной политики. Совместно с представителями администрации Володарского района и полиции им предстоит выяснить, в каких условиях воспитываются малыши. После этого будет принято решение об оказании необходимой помощи детям.

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