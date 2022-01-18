Многодетная мать, избившая малыша в Юганце, пойдет под суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в отношении многодетной матери из поселка Юганец, избившей своего семилетнего сына.

Напомним, эта история прогремела на всю страну накануне. На камеры видеонаблюдения попала местная жительница, которая пинками и затрещинами гнала по подъезду своего сына-первоклашку. Ребенок отчаянно плакал, однако женщину это не останавливало. Перемежая свою речь угрозами и нецензурной бранью, она сначала ударила ребенка по голове, а потом пнула его ногой. От удара малыш отлетел на бетонный пол подъезда. Все это вызвало нешуточный резонанс в нижегородских социальных сетях. Вскоре была организована проверка полицией и следователями Следственного комитета. И вот сегодня были озвучены первые результаты.

Шокирующие кадры облетели накануне всю Нижегородскую область. ФОТО: "Нижний № 1"

- По итогам проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – По закону за это преступление грозит от штрафа в размере до ста тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

К слову, накануне отделом по делам несовершеннолетних в отношении этой многодетной матери было возбуждено два административных дела по статьям «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Сейчас расследование этого громкого инцидента продолжается. Это дело уже взял на контроль министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Сам избитый ребенок еще накануне был показан врачам.

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Следователи начали проверку в связи с избиением ребенка жительницей поселка Юганец (подробности)

В отношении жительницы Юганца, избившей своего ребенка, возбудили административные дела

Сейчас проверка по данному инциденту продолжается (подробности)