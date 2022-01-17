«Быстро домой, тварь!»: Многодетная мать из Нижегородской области пинками и затрещинами гнала сына-первоклашку по подъезду

Следователи начали проверку в связи с избиением ребенка жительницей поселка Юганец. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Сегодня в нижегородских социальных сетях появилось видео, снятое в одном из подъездов многоквартирного дома в поселке Юганец Нижегородской области. На кадрах видно, как молодая женщина пинками и затрещинами гонит маленького ребенка по подъезду. Ребенок сопротивляется, но справиться со взрослой женщиной не может.

- Быстро домой, тварь! – кричит женщина на кадрах, опубликованных на канале «Нижний № 1». Речь молодой мамаши перемежается угрозами и нецензурной бранью. Маленький ребенок вскрикивает и принимается плакать.

Однако на женщину все это не производит никакого впечатления – она сначала со всей силы бьет его по голове, а потом с ноги дает ему пинка. От удара ребенок отлетает на бетонный пол. Силой она все вытаскивает его из подъезда.

Нижегородка пинками и затрещинами гнала сына-первоклашку по подъезду. ФОТО: "Нижний № 1"

Как сообщается в комментарии к видео, у этой горе-мамаши трое детей. Старшая с ней уже не живет, а младшей – всего три года. А вот кроха, попавший на видео, учится в первом классе. Ему-то и достается больше всех. Как рассказали соседи, в доме у многодетной семьи почти каждый день устраивают пьяные вечеринки, за которыми наблюдают и дети.

Опубликованное видео уже заинтересовало нижегородских следователей. Сейчас в связи с этим инцидентом проводится доследственная проверка.

- 17 января в региональном телеграм-канале размещена информация с видеоматериалами, на которых в подъезде дома поселка Юганец Володарского района зафиксированы противоправные действия женщины в отношении ребенка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – По данному факту следователями организована доследственная проверка, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Побывали на месте происшествия и сотрудники полиции. Они уже озвучили первые результаты проверки.

- В ходе проверки сообщения сотрудники полиции установили личность данной женщины. Это 44-летняя местная жительница, а мальчик - ее сын, - рассказали "КП-Нижний Новгород" в пресс-службе ГУ МВ по Нижегородской области. - На место незамедлительно выехали представители подразделения по делам несовершеннолетних по Володарскому району, которые вызвали медицинских работников для осмотра ребенка. В отношении матери мальчика полицейскими были составлены административные протоколы по статьям "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Сейчас проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.