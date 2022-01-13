Открывшийся портал и маяки для НЛО: Загадочный световой столб удивил нижегородцев

Оптический эффект светящейся в небе колонны возник благодаря сразу нескольким факторам. Фото: скрин из видео. Источник: Телеграм-канал «Нижний №1».

Завораживающее природное явление на днях удалось увидеть нижегородцам – прямо в небе в районе деревни Афонино Кстовского района появился столб света, уходящий в облака. Пользователи соцсетей тут же принялись гадать, что это за загадочное явление. Версии были самые разные – от открывшегося портала до маяков для НЛО. Самые серьезные прагматики предположили, что дело в очередной теплице. Однако на этот раз огурцы были ни при чем.

Как оказалось, оптический эффект светящейся в небе колонны возник благодаря сразу нескольким факторам. Так, накануне в регионе проходили атмосферные фронты активного глубокого циклона, отчего облачность была очень плотная и всех ярусов.

- Потом начался рост атмосферного давления и в этот период у нас в атмосфере, если посмотреть данные радиозондирования, располагался инверсионный слой, то есть температура с высотой не понижалась, а буквально до километра повышалась, - объяснила «КП – Нижний Новгород» начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. - Инверсия по интенсивности достигала 4 градусов, поэтому на высотах ощущался теплых воздух, а ниже его уже вытеснял холодный воздух и, конечно, видимость в нем гораздо ярче была.

Так, очерченный столб падающего воздуха, так называемый «световой столб» чётко просматривался в более холодном воздухе на фоне всё ещё неустойчивой воздушной массы, остающейся в облаках и насыщенной ядрами конденсации.

- Солнце всегда светит, мы его просто не видим из-за облачности, из-за нее не создается обилия света, как например, летом, когда лучи освещают и луга, и леса и всё вокруг. Тут конкретно в какую-то дыру в облаках попали лучи солнца, - подчеркнула Ольга Мокеева.

Напомним, что такое природное явление в Нижегородской области видят не впервые, ранее световой столб запечатлевали в Арзамасе, Дзержинске и Нижнем Новгороде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!