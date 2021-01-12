Необычное природное явление могли наблюдать минувшей ночью жители Дзержинска. После полуночи в небе над городом будто бы зависли сияющие световые столбы, поднимающиеся ввысь. Их было много, и все они были разного цвета: бело-лунного, голубого, оранжевого – разноцветный световой лес.Житель Дзержинска Тима Шарапиев – один из тех людей, кому посчастливилось увидеть эту красоту своими глазами. Молодой человек даже снял это явление на камеру. Впечатлениями от увиденного Тима лично поделился с «Комсомолкой».«Сначала я подумал, что это северное сияние, - признался молодой человек. - Я наблюдал его в час ночи. Явление продлилось минут 20-25, и все это время лучи света менялись: то тускнели, то вновь становились ярче».Световые столбы – хорошо известное науке атмосферное явление. Это визуальный эффект, чаще всего возникающий при низких температурах (в Нижегородской области минувшей ночью было -28). Лучи света от любых источников – Солнца, Луны, городского освещения – отражаются в кристалликах льда, взвешенных в атмосфере. В результате получается оптический эффект, представляющий собой полосу света в небе. Когда таких полос много, их называют световым лесом.Напомним, 7 января жителей Кстова напугал ярко-оранжевый луч света, уходящий в небо. Кстовчане быстро окрестили этот луч «Оком Саурона».