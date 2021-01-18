Сразу два необычных природных явления за один день смогли наблюдать в небе жители Арзамаса. Там в минувшие выходные были замечены гало и световые столбы. Свидетелями этих удивительных картин стали сотни людей в разных концах города, многие поспешили поделиться фотографиями необычного заката в соцсетях.Местные жители сообщают, что во второй половине дня, когда солнце было еще высоко, можно было наблюдать эффект гало – вокруг светила образовался четкий ореол.Чуть позже небесная канцелярия еще раз удивила арзамасцев: в часы заката, когда солнце уже было готово вот-вот погрузиться в облака, возник другой оптический эффект – световой столб.«Казалось, что из солнца выходит огромный оранжевый луч и вздымается ввысь. Будто бы вертикальное солнце. Очень красиво!», - поделился впечатлениями очевидец Артем Исаев.Возникновению удивительных атмосферных явлений способствуют крепкие морозы, которые вот уже несколько дней стоят в Нижегородской области. Минувшей ночью в северных районах температура воздуха опустилась до -36 градусов. Недавно подобное явление могли наблюдать жители Дзержинска – там в морозную ночь в небе над городом вырос целый световой лес.Эффект гало и световые столбы – это атмосферные оптические явления, которые возникают в морозную погоду, когда лучи света от источника преломляются во взвешенных в воздухе кристалликах льда.