Первый «световой столб» в этом году заметили в Нижнем Новгороде

Э то атмосферное явление чаще всего возникает при низких температурах. Фото: Телеграм-канал Нижний №1.
Первый в этом году сплошной след света, так называемый «световой столб» могли наблюдать минувшей ночью жители улицы Фруктовой в Нижнем Новгороде. Необычное природное явление на камеру своего смартфона снял один из местных жителей и тут же выложил снимок в социальные сети.
В подписи к публикации пояснили, что такое атмосферное явление чаще всего возникает при низких температурах.
- Вы всё врёте, это НЛО, - забавляясь, написали нижегородцы в комментариях.
Завораживающий оптический эффект светящейся в небе колонны создаётся за счет отражения света от кристалликов льда, взвешенных в атмосфере. Обычно такой визуальный эффект можно наблюдать в зимнее время года после заката или перед восходом Солнца.
Оптический эффект светящейся в небе колонны. Фото: Телеграм-канал Нижний №1.
Так, минувшей ночью в Нижнем Новгороде температура воздуха опустилась до +5 градусов, а также была повышенная влажность, что и привело к возникновению «светового столба».
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