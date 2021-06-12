Пляжный ревизорро: Оцениваем озера Канавинского района

Мещерское озеро. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

«Комсомолка» заканчивает экскурсию по официальным пляжным местам Нижнего Новгорода. Мы уже побывали на озерах Щелоковского хутора, в Автозаводском парке, а также на озерах Сормовского района. Остались лишь озера Канавинского района – Сортировочное, Мещерское и Больничное.

МЕЩЕРСКОЕ ОЗЕРО

Справедливости ради стоит отметить, что по последним исследованиям Роспотребнадзора на Мещерском озере обнаружены превышения нормы по микробиологическим показателям, так что купаться там пока не стоит. Но загорать никто не запрещает!

Мещерское озеро. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Пляж на Мещерском озере очень небольшой. Из развлечений для детей и взрослых – большие качели. Лежаков как таковых нет, но есть конструкции, которые, по всей видимости, задуманы именно как лежаки. Впрочем, отдыхающие используют их как скамейки. Песок не слишком чист, а раздевалки щедро разрисованы вандалами.

Мещерское озеро. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

ОЦЕНКА «КП»

Вода: 3 балла

Песок: 4 балла

Дно: 0 баллов

Туалет: 3 балла

Кабинки для переодевания: 3 балла

Навесы: 4 балла

«Лягушатник»: 3 балла

Детская площадка: 3 балла

Спортивная площадка: 0 баллов

Спасательный и медицинский пункт: 4 балла

Кафе и киоски: 0 баллов

Удобство расположения: 5 баллов

СОРТИРОВОЧНОЕ ОЗЕРО

С 15 июля 2021 года на Сортировочном озере должен быть открыт новый современный пляж – сейчас на берег уже привезли горы чистого песка. Ну а пока жители окрестных домов собираются на стареньком пляже чуть подальше от жилых кварталов. Там благоустройство осталось еще с давних времен – на берегу стоят старенькие, но прочные металлические раздевалки и навесы-зонтики.

Сортировочное озеро. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Песка на пляже немного – почти везде прямо к воде подступает трава. А сама вода темная, вероятно, от торфа. Но это не мешает живущим на озере уточкам – здесь их можно встретить всегда. С удобствами на Сортировочном озере в последнее время стало получше - поодаль стоят целых два биотуалета.

Сортировочное озеро. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

ОЦЕНКА «КП»

Вода: 4 балла

Песок: 3 балла

Дно: 4 баллов

Туалет: 4 балла

Кабинки для переодевания: 4 балла

Навесы: 3 балла

«Лягушатник»: 4 балла

Детская площадка: 4 балла

Спортивная площадка: 3 балла

Спасательный и медицинский пункт: 4 балла

Кафе и киоски: 0 баллов

Удобство расположения: 3 балла

Сортировочное озеро. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

БОЛЬНИЧНОЕ ОЗЕРО

Больничное озеро расположено, с одной стороны, удобно – прямо возле Московского шоссе, куда легко добраться почти из любой точки города. А с другой, вызывает сомнение, что купание возле такой оживленной магистрали не навредит здоровью. Впрочем, по данным Роспотребнадзора, сейчас там все в порядке – значит, надо пользоваться моментом!

Больничное озеро. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

К тому же, Больничное озеро приятно удивляет своим благоустройством – там вымощены новые дорожки, стоят чистенькие биотуалеты и симпатичные деревянные раздевалки. А на самом берегу установлены удобные лежаки.

Больничное озеро. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Но есть и минусы. Для детей здесь нет почти ничего – только корабль на берегу и крохотная детская площадка в стороне. А еще печалит, что стоит чуть отойти вдаль от дороги, как картина меняется в худшую сторону. От деревянных дорожек уже отходят доски, кругом валяется мусор, а на лавочках собираются любители алкоголя.

ОЦЕНКА «КП»

Вода: 4 балла

Песок: 3 балла

Дно: 4 баллов

Туалет: 5 баллов

Кабинки для переодевания: 5 баллов

Навесы: 5 баллов

«Лягушатник»: 5 баллов

Детская площадка: 2 балла

Спортивная площадка: 0 баллов

Спасательный и медицинский пункт: 3 балла

Кафе и киоски: 3 балла

Удобство расположения: 5 баллов

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