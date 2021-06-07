Пляжный ревизорро: Оцениваем зоны летнего отдыха на Автозаводе и на Щелоковском хуторе

Мы прошлись по официальным местам, открытым для купания в Нижнем Новгороде. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Хотя прогноз погоды на ближайшую неделю и обещает дожди, но и солнце тоже к нам заглянет. Да и температура воздуха вполне благоприятствует тому, чтобы открыть купальный сезон – если, конечно, вы этого еще не сделали. В 2021 году в Нижнем Новгороде официально открылись 10 пляжей и четыре зоны отдыха. Журналисты «Комсомолки» исследовали, где в городской черте лучше всего купаться и загорать. И первым делом мы побывали на озере в Автозаводском парке и на озерах Щелоковского хутора.

ПЛЯЖ В АВТОЗАВОДСКОМ ПАРКЕ

Пляж на озере второй очереди в парке культуры и отдыха Автозаводского района открыли после благоустройства в прошлом году. Неудивительно, что оно стало еще популярнее среди местных жителей. На берегу – как на курорте, заняты все лежаки, а те, кому не хватило места, располагаются на пледах и покрывалах прямо на песке. А если загорать надоело – можно спрятаться от солнца под деревянными навесами.

На Автозаводском озере установлены удобные лежаки. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Вода – прозрачная, дно чистое, купаться одно удовольствие. Для детей заборчиком огорожен достаточно просторный «лягушатник» - и порезвиться есть где, и за пределы его ребятишкам случайно не выбраться. А вот на самом пляже песок не идеален – встречаются и камушки, и мелкий мусор.

Рядом с пляжем также есть большая детская площадка и несколько тренажеров для взрослых. Неподалеку от пляжа расположен биотуалет. Через дорогу от пляжа есть пара супермаркетов, где можно купить еду и напитки для пикника.

Если солнце утомило - можно спрятаться под навесы. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Добираться до пляжа в Автозаводском парке тоже достаточно удобно. На общественном транспорте лучше всего ехать до остановки «Краснодонцев» на Молодежном проспекте. Также можно доехать на трамвае №417 до остановки «35-й квартал». Для автомобилей есть небольшая парковка, кроме того, легко найти место в окрестных дворах.

ОЦЕНКА «КП»

Вода: 5 баллов

Песок: 4 балла

Дно: 5 баллов

Туалет: 4 балла

Кабинки для переодевания: 5 баллов

Навесы: 5 баллов

«Лягушатник»: 5 баллов

Детская площадка: 5 баллов

Спортивная площадка: 4 балла

Спасательный и медицинский пункт: 5 баллов

Кафе и киоски: 5 баллов

Удобство расположения: 5 балла

ПЛЯЖИ ЩЕЛОКОВСКОГО ХУТОРА

Щелоковский хутор тоже совсем недавно был благоустроен, так что это место тоже пользуется популярностью среди нижегородцев. Купаться там можно на двух озерах – Первом и Третьем, а вот Второе отведено лишь под «зону отдыха». И это, надо сказать, логично – уже сейчас, в начале июня, вода на Втором озере начинает цвести и совсем не манит окунуться. И, что важно – там нет выделенного места для купания малышей.

На Втором озере купаться запрещено, зато можно отдыхать и загорать. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

А вот на Первом и Третьем озерах такие места есть. А взрослые могут выбирать, как им комфортнее заходить в воду – по песочку или по лесенке, как в бассейне. На обоих озерах есть детские площадки и тренажеры, а также стационарные туалеты. Вода достаточно чистая, дно приятное – правда, чуть в стороне от места захода уже можно встретить водоросли. А еще по лесопарку приятно прогуляться просто так – побродить по многочисленным мостикам, лесным тропам, порассматривать стенды о животных и птицах, обитающих в заповеднике...

Возле озер Щелоковского хутора установлены детские и спортивные площадки. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

А теперь капелька дегтя. Озера Щелоковского хутора не слишком удобно расположены, и идти от остановок общественного транспорта далековато. До Третьего озера можно дойти от остановки «Деревня Кузнечиха» на улице Академика Сахарова, а до Первого лучше добираться с остановки «Юридическая академия МВД». И там, и там есть парковки для личных автомобилей, но в жаркую погоду они переполнены. Так что лучше всего на эти пляжи ехать на такси. Еду и питье тоже придется брать с собой – в парке нет почти никаких магазинов и киосков, кроме пары точек по продаже кофе.

На Щелоковском хуторе удобно заходить в воду. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

ОЦЕНКА «КП»

Вода: 4 балла

Песок: 4 балла

Дно: 4 балла

Туалет: 4 балла

Кабинки для переодевания: 5 баллов

Навесы: 5 баллов

«Лягушатник»: 5 баллов

Детская площадка: 5 баллов

Спортивная площадка: 5 балла

Спасательный и медицинский пункт: 4 балла

Кафе и киоски: 1 балл

Удобство расположения: 3 балла

Продолжение следует.