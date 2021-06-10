Пляжный ревизорро: Оцениваем озера Сормовского района

Пляж на Светлоярском озере Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Журналисты «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» продолжают изучать места пляжного отдыха столицы Приволжья. На днях мы побывали на озерах Щелоковского хутора и в Автозаводском парке. На этот раз отправляемся в самый богатый озерами район – Сормовский. Там официальные места для купания открыты сразу на трех озерах – на Лунском, Пестичном и Светлоярском. Но обо всем по порядку.

ЛУНСКОЕ ОЗЕРО

Издалека на Лунское озеро приезжают мало – из других районов пусть сюда неблизкий. Да и ехать лучше на машине – от остановки с одноименным названием «Лунское озеро» идти придется почти километр.

Пляж на Лунском озере Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Зато само озеро весьма уютное, хотя новомодных деревянных раздевалок и навесов тут нет – все по старинке, металлическое. Для детей огорожен небольшой «лягушатник» и есть относительно свежая детская площадка. А еще рядом с озером – большая зеленая лужайка. Хоть фестивали проводи!

Пляж на Лунском озере Фото: Ольга КУРЕНКОВА

ОЦЕНКА «КП»

Вода: 5 баллов

Песок: 4 балла

Дно: 5 баллов

Туалет: 3 балла

Кабинки для переодевания: 4 балла

Навесы: 4 балла

«Лягушатник»: 4 балла

Детская площадка: 4 балла

Спортивная площадка: 0 баллов

Спасательный и медицинский пункт: 2 балла

Кафе и киоски: 0 баллов

Удобство расположения: 3 балла

Пляж на Лунском озере Фото: Ольга КУРЕНКОВА

ПЕСТИЧНОЕ ОЗЕРО

Пожалуй, Пестичное озеро – самое дальнее и самое уединенное место для пляжного отдыха в Нижнем Новгороде. Оно располагается на самом краю города, по соседству с поселком Большое Козино. От остановки «Поселок Дубравный» идти около 600-700 метров, но можно подъехать к озеру и на машине. Специализированной парковки нет, дорога вдоль озера грунтовая, но риска увязнуть в песках нет.

Пляж на Пестичном озере Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Плюсов этому месту добавляет удивительно красивая природа – здесь чувствуется какое-то умиротворение. А вот минус на данный момент заключается в том, что вода то ли уже зацвела, то ли чем-то загрязнена. Возле берега расплываются странные пятна, которые совершенно не вдохновляют заходить в воду.

Пляж на Пестичном озере Фото: Ольга КУРЕНКОВА

ОЦЕНКА «КП»

Вода: 0 баллов

Песок: 4 балла

Дно: 0 баллов

Туалет: 3 балла

Кабинки для переодевания: 3 балла

Навесы: 4 балла

«Лягушатник»: 3 балла

Детская площадка: 3 балла

Спортивная площадка: 0 баллов

Спасательный и медицинский пункт: 0 баллов

Кафе и киоски: 0 баллов

Удобство расположения: 3 балла

Пляж на Пестичном озере Фото: Ольга КУРЕНКОВА

СВЕТЛОЯРСКОЕ ОЗЕРО

А вот Светлоярское озеро, как и всегда, пользуется популярностью. Здесь, кроме пляжного отдыха, каждый может найти занятие по душе – есть и детские площадки, и спортивные, и велодорожки. Песок мягкий и чистый, вода прозрачная. Туалет стационарный, что редкость для пляжей. На берегу много современных лежаков, причем часть из них расположена на солнце, а часть – под деревянными навесами.

Пляж на Светлоярском озере Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Удивило и разочаровало, пожалуй, только одно – место для купания детей выделено только табличкой! Хотя по правилам на официальном пляже «лягушатник» должен быть отделен от остального водоема так, чтобы дети не могли случайно заплыть дальше, чем разрешено. Здесь же, получается, родителям нужно с особенной ответственностью следить за ребятишками.

Пляж на Светлоярском озере Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Добираться до Светлоярского озера на общественном транспорте вполне удобно – остановка расположена прямо у озера. Проблем с парковкой личного автомобиля тоже возникнуть не должно.

Пляж на Светлоярском озере Фото: Ольга КУРЕНКОВА

ОЦЕНКА «КП»

Вода: 5 баллов

Песок: 5 баллов

Дно: 5 баллов

Туалет: 4 балла

Кабинки для переодевания: 5 баллов

Навесы: 5 баллов

«Лягушатник»: 2 балла

Детская площадка: 5 баллов

Спортивная площадка: 5 баллов

Спасательный и медицинский пункт: 5 баллов

Кафе и киоски: 3 балла

Удобство расположения: 5 баллов

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