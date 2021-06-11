Три озера в Нижнем Новгороде признаны опасными для купания. Фото: Евгения ГУСЕВА

Три озера в Нижнем Новгороде признаны опасными для купания по итогам мониторинга качества воды специалистами Роспотребнадзора.В частности, превышения по микробиологическим показателям обнаружены на Мещерском озере (Канавинский район), Светлоярском озере (Сормовский район) и третьем озере Щелоковского хутора (Советский район).

По данным Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, всего в ведомство поступили заявки на получение санитарно-эпидемиологических заключений по 15 зонам рекреации водных объектов Нижегородской области. На данный момент положительные заключения получили всего семь озер:

- озеро Лунское в Сормовском районе,

- озеро Пестичное в Сормовском районе

- озера ПКиО II очереди по проспекту Молодежный,

- озеро в парке имени 777-летия г. Нижнего Новгорода,

- Первое и Третье озера Щелоковского хутора в Приокском и Советском районах,

- озеро Юрасовское на Бору.

С начала купального сезона специалисты Роспотребнадзора еженедельно проверяют все официальные пляж на соответствие микробиологическим показателям. Контроль качества воды и почвы по санитарно-химическим, вирусологическим показателям проводится ежемесячно. В случае несоответствия нормам на таких пляжах вывешиваются аншлаги «Купаться не рекомендуется».