Салют на День России 2021 в Нижнем Новгороде: во сколько начнется и где посмотреть. Фото: Виктор Гусейнов

12 июня Нижний Новгород присоединится к празднованию Дня России, который отмечают в разных городах нашей большой страны. В течение дня в Нижнем будут проходить различные праздничные мероприятия, но кульминация праздника случится вечером, когда на Нижневолжской набережной откроется фестиваль «Столица закатов».

Завершится праздник выступлением «Хора Турецкого» и фейерверком. Праздничный салют на День России 2021 в Нижнем Новгороде состоится в 22:30. Конечно, он будет виден с разных точек в городе, но наиболее удачным местом станет Нижневолжская набережная.

Фейерверк подготовлен пиротехнической командой «Салют 52» из Нижнего Новгорода. Они являются победителями XII Международного фестиваля фейерверков «Серебряная ладья» и IV Международного фестиваля фейерверков «Зажигаем звезды», участниками международного фестиваля фейерверков в Кнокке-Хейсте (Бельгия) и создателями фейерверка в честь зажжения огня Первых Европейских игр.

Ранее "Комсомолка" писала об ограничениях движения транспорта в Нижнем Новгороде 12 июня.

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