Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде: программа первого дня 12 июня

Фестиваль продлится до конца лета. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Фестиваль «Столица закатов» стартует в Нижнем Новгороде 12 июня 2021 года. Мероприятие станет одним из главных событий в год 800-летия города.

Начиная с 12 июня, каждую субботу нижегородцев и гостей города приглашают встретить закат на Нижневолжской набережной, где будут проводиться концерты и фейерверки.

«Нижний Новгород известен как город с самыми красивыми закатами в стране. Новый фестиваль поддержит складывающуюся традицию встречи закатов. Концепция фестиваля позволяет организовать участие в нем немалого числа гостей. Этому способствует и место, выбранное для мероприятия, и период его проведения», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фестиваль продлится до конца лета. На сцене будут выступать как местные артисты, так и приглашенные звезды. Каждый концерт будет заканчиваться зрелищным фейерверком от лучших пиротехнических команд страны.

12 июня на Нижневолжской набережной выступит «Хор Турецкого». Кроме того, на открытии будет представлен гимн фестиваля, который написали хитмейкеры, представляющие Россию на электронной музыкальной сцене – нижегородский дуэт Going Deeper.

«Комсомолка» публикует полную программу первого дня фестиваля «Стоица закатов»:

19.00 – выступление группы Maple Season. Приветственное слово Губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина

20.15 – ди-джей сет от Going Deeper. Церемония встречи заката. Презентация гимна Столицы закатов

21.00 – 22.30 – выступление хедлайнера – Хор Турецкого

22.30 – фейерверк от пиротехнической команды «Салют 52».

По словам организаторов, точной программы на весь фестиваль нет. Известно лишь, что 19 июня здесь выступит Леонид Агутин.