Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 июня 2021 года: 113 человек выписали за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 161 случай новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 119 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 119 042.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 113 223 человека. За последние сутки выписали 113 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 9 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 3 713 жителей региона. Рейтинг заболеваемости в области сохраняется прежним – больше всего заражений выявили в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал рост смертности от коронавируса: ждать ли новый локдаун и ужесточение контроля за соблюдением ковидых мер?

Кроме того, Глеб Никитин назвал причину сохранения масочного режима в регионе.

Главврач Нижегородского онкодиспансера Сергей Гамаюнов рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса онкобольным. Он подтвердил, что все отечественные вакцины безопасны.

По данным от 3 июня, уже 363 тысячи нижегородцев привились от COVID-19.

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