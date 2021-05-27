Театральную лестницу в Нижнем Новгороде закрыли на реконструкцию до 1 июля

Театральную лестницу на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде закрыли на реконструкцию. Здесь будут заменены ступени, восстановлена штукатурка, обновлены опоры освещения, а также установлена архитектурная подсветка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«На первом этапе ремонта Театральной лестницы подрядная организация приступила к снятию старого штукатурного слоя и начала разбирать старые ступени. Ремонт завершится до 1 июля 2021 года. Гарантия на выполненные работы составит пять лет», - рассказал глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

На ремонт Театральной лестницы было направлено порядка 2 млн рублей. На время ремонтных работ она будет полностью закрыта из соображений безопасности нижегородцев.

Отметим, что эту лестницу ремонтировали летом 2017 года - на эти цели было направлено около 1 млн рублей. Тогда тоже меняли ступени и штукатурку, при этом гарантия на работу подрядчика составляла пять лет. Чтобы выяснить, почему лестнице вновь потребовался ремонт спустя почти четыре года, мы направили запрос в администрацию Нижнего Новгорода.