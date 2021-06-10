Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 июня 2021 года: 380 тысяч нижегородцев уже сделали прививку от COVID-19
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным на 01:00 10 июня 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 119 530 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 167 новых случаев заражения.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 118 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 113 564 жителя Нижегородской области.
К сожалению, число умерших выросло до 3 762 человек, ещё девятнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Примечательно, что в 28 районах области новых заражений не выявлено вовсе.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 905 человек) и на Бору (5 880 человек).
Напомним, что уже 380 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку от инфекции COVID-19. Таким образом, уровень коллективного иммунитета нижегородцев к коронавирусу оценили в 32%.
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