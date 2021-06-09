В 28 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 28 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 119 530 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 51 877 зараженных, а остальные 67 653 человека – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 905 человек) и на Бору (5 880 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (126 человек) и Спасском районе (168 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 12 628

Ленинский – 7 890

Советский – 7 327

Московский – 5 541

Сормовский – 5 405

Канавинский – 5 378

Приокский – 3 982

Нижегородский – 3 726

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