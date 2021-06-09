В 28 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 28 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 119 530 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 51 877 зараженных, а остальные 67 653 человека – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 905 человек) и на Бору (5 880 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (126 человек) и Спасском районе (168 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 12 628
Ленинский – 7 890
Советский – 7 327
Московский – 5 541
Сормовский – 5 405
Канавинский – 5 378
Приокский – 3 982
Нижегородский – 3 726
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