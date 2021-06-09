Ещё у 167 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 9 июня 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 119 530 человек. За сутки выявлено 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 118 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 113 564 жителя региона.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает третье место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (4 124 человека), Санкт-Петербург (852 человека), Московская область (781 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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