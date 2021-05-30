Четыре человека погибли при столкновении трех иномарок под Нижним Новгородом 30 мая

От удара иномарки превратились в груду металла. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Четыре человека погибли в страшной аварии под Нижним Новгородом днем 30 мая. В воскресенье около 16 часов дня на Бору столкнулись сразу три машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Две иномарки – «Митцубиши» и внедорожник «Ниссан» - столкнулись в лоб в лоб, отчего обе машины превратились в груду металла. Еще одно авто – «Чери Индис» - съехало в кювет. Ранее "Комсомолка" публиковала первые видеокадры с места аварии.

Авария произошла на 42 километре кировской трассы. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Авария произошла в районе поворота на деревню Тайново, на 42 километре автодороги Нижний Новгород – Киров. В результате четыре человека погибли, еще трое доставлены в больницу», - рассказали в ведомстве.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Личность погибших – двух мужчин и двух женщин – устанавливается. Среди пострадавших оказались двое детей, семи и девяти лет. Сейчас они находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. "Комсомолка" следит за развитием событий.