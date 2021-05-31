По факту ДТП в Борском районе, где погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело

В ДТП на кировской трассе погибли четыре человека. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По факту страшной аварии, произошедшей в минувшее воскресенье в Борском районе, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц». Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области, которая уже подключилась к расследованию этого инцидента.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело, расследование взято прокуратурой на контроль», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, крупное ДТП произошло 30 мая около 15:30 на 42 километре трассы Нижний Новгород – Киров, недалеко от деревни Тайново Борского района. Там столкнулись три иномарки. Виновником аварии стал водитель «Ниссана», который резко вырулил на встречную полосу, в лоб ехавшей навстречу «Митцубиши». В результате четыре человека погибли, еще трое пострадали – среди них двое детей.