Педофила-рецидивиста по кличке Пафик осудили за убийства 9-летней девочки и взрослой женщины в Нижегородской области

Мужчина хотел отомстить бывшей сожительнице. Фото: СОЦСЕТИ

24 сентября 2020 года всю Нижегородскую область потрясло чудовищное преступление – сначала стало известно об исчезновении в городе Бор 9-летней девочки, а потом в безлюдном месте было обнаружено ее тело со следами сексуального насилия. Подозреваемый в этом деле появился быстро – камеры видеонаблюдения на одном из магазинов засекли, как девочка идет рядом с каким-то мужчиной, причем идет добровольно, нисколько не сопротивляясь. Соседи быстро опознали спутника девочки – это был бывший сожитель ее матери. А потом выяснилось: в тот день это было уже не первое убийство, совершенное 34-летним рецидивистом по кличке Пафик.

Девочка хорошо знала мужчину, поэтому спокойно пошла с ним. Фото: СОЦСЕТИ

- Другое убийство также было совершено на Бору. Днем 24 сентября 2020 года подсудимый, поссорившись с местной жительницей, жестоко избил ее и нанес ей множественные удары молотком, ножом, шуруповертом и стулом по голове и телу. От полученных телесных повреждений 46-летняя женщина скончалась на месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе СУ СКР по региону.

А потом Пафик отправился на автобусную остановку. Мужчине хотелось сделать больно бывшей сожительнице – та ушла от него, но он не хотел так просто отпускать женщину.

- Он приезжал и угрожал ей, что отомстит, - рассказывали «Комсомолке» соседи.

Дождавшись на остановке 9-летнюю дочку экс-сожительницы, мужчина отвел ребенка в безлюдное место, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Потом он задушил школьницу и скрылся с места преступления.

Но уже на следующий день в результате слаженной совместной работы следователей СК и оперативных сотрудников полиции злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Теперь же, 24 мая 2021 года, суд вынес окончательный приговор – подсудимому назначено наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием в колонии особого режима.

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