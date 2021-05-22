В деле о пропаже в Богородске Маши Люлиной в 2018 году появился подозреваемый

Маша Люлина пропала 20 августа 2018 года. Фото: Юлия ИСАЕВА

Спустя почти три года в деле о загадочном исчезновении в Богородске 9-летней Маши Люлиной появился подозреваемый. На причастность к исчезновению девочки проверяют 29-летнего жителя Богородска Алексея М., который также подозревается в убийстве Наталии Еруслановой, совершенном летом 2020 года. Информацию об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» подтвердили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Напомним, Маша Люлина пропала 20 августа 2018 года. В тот день она пришла в гости к любимой бабушке, которая живет в нескольких домах от дома родителей. Там девочка позавтракала и отправилась поиграть на детскую площадку. Бабушка видела из окна, как Маша добежала до мусорного контейнера, начала обходить его, а вот обратно уже не вернулась… На поиски девочки съехались сотни волонтеров из разных регионов России, на месте работали полицейские, следователи и криминалисты, но все усилия оказались безуспешными.

36-летняя Наталия Ерусланова также сначала была объявлена пропавшей без вести. Летом 2020 года женщину три дня искали и волонтеры, и сотрудники правоохранительных органов. Потом выяснилось – днем 27 июля Ерусланова села в попутку, и с того самого момента ее никто не видел. Следователям вскоре удалось выйти на след местного жителя.

- В тот день мужчина согласился подвезти незнакомую женщину, стоявшую на остановке общественного транспорта, - рассказали потом в региональном СУ СКР. – Проехав по трассе несколько километров, он под надуманным предлогом свернул в лесополосу. Там он сначала ударил женщину, а потом ее задушил. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело женщины на ближайшей мусорной свалке, а сам скрылся с места преступления. Свою вину в содеянном он уже признал и даже показал место, где спрятал тело.

Кроме того, по данным телеграм-канала «Опер пишет…», Алексей М. обвиняется также в совершении сексуального насилия в отношении другой женщины.

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