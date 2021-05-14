Нижегородские следователи разыскивают велосипедиста, проезжавшего рядом с местом убийства 12-летней девочки

Следователи разыскивают велосипедиста, проезжавшего рядом с местом убийства 12-летней девочки Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается расследование жуткого убийства 12-летней школьницы. Напомним, девочка 13 мая не вернулась домой после школы. К поиску сразу подключились добровольцы и сотрудники правоохранительных органов. Однако уже вечером она была обнаружена убитой в лесополосе недалеко от поселка. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которым предстоит выяснить, как погибла девочка. В ходе расследования им необходима и помощь нижегородцев.

- Сейчас мы пытаемся установить возможного очевидца трагедии, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В связи с этим мы обращаемся к жителям поселка Большое Козино и всего Балахнинского района, проезжавшим в период между 13:00 до 14:00 13 мая в районе улиц Скосырева, Серова, 1-я Лесная, Песочная, Воинская, предоставить записи с видеорегистраторов. Также мы просим помощи нижегородцев в опознании велосипедиста, проезжавшего по улице Первая Лесная в сторону улицы Серова.

Тело девочки было найдено прямо в лесополосе. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Всех, кто опознал велосипедиста или обладает какой-то полезной информацией для расследования, просят связаться со следователями по телефону 8 920 069 50 20.

Тем временем местные жители начали собственное расследование. Многие из них вспомнили, что незадолго до трагедии видели в поселке подозрительную машину. Серебристая легковушка отечественного производства – то ли 12-й, то ли 15-й модели «Лады». По словам местных, наглухо тонированная машина уже пару дней стояла в районе перелеска и заброшенной военной части, причем, несмотря на явное отсутствие кондиционера и сильную жару, окна в ней не открывались.

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