Благоустроенный пляж в затоне им. 25 лет Октября затопило в Нижнем Новгороде

Затопленный пляж в затоне 25 лет Октября микрорайона Молитовский.
Фото: Ольга КУРЕНКОВА
Пляж возле затона имени 25-летия Октября в Молитовском микрорайоне Нижнего Новгорода оказался под водой. Затопление произошло из-за подъема уровня воды в Оке в результате весеннего паводка и сброса воды Нижегородской ГЭС. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Комсомолки».
Под водой оказались новые пешеходные дорожки и шезлонги, также подтопило кабинки для переодевания, туалеты, спасательную вышку и детский городок. О том, какой ущерб нанесён прибережной территории, говорить пока сложно.
Напомним, что данное общественное пространство благоустраивали в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» в 2019 году.
Тогда здесь не только установили элементы современного благоустройства, в зону отдыха также был завезен новый песок, а дно реки очищено от метрового слоя ила.
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