Расписание трансляций «Финала восьми» Лиги чемпионов по баскетболу 2021: какие игры пройдут в Нижнем Новгороде

Расписание трансляций «Финала восьми» Лиги чемпионов по баскетболу 2021. ФОТО: Александр Воложанин

Уже завтра, 5 мая 2021 года, в Нижнем Новгороде стартует одно из главных спортивных событий этого сезона – «Финал восьми» Лиги чемпионов по баскетболу 2021 (0+).

Его участниками станут восемь сильнейших команд мира, среди которых «Нижний Новгород» (Россия), «Сан-Пабло Бургос», «Сарагоса», «Тенерифе» (все — Испания), «Каршияка» (Турция), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль), «Страсбур» (Франция). Большинство билетов на эти матчи уже раскуплены, поэтому для тех, кто вовсе не жаждет увидеть игры вживую, публикуем расписание трансляций «Финала восьми» Лиги чемпионов по баскетболу 2021.

Открывает «Финал восьми» четверть финала с участием «хозяев» игр – баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Трансляцию матча между БК «Нижний Новгород» (Россия) и «Сарагоса» (Испания) можно будет увидеть в 19:00 5 мая. Спустя несколько часов – в 21:30 5 мая – болельщики смогут увидеть трансляцию четверть финала между «Нимбурк» (Чехия) и «Каршияка» (Турция).

На следующий день, 6 мая 2021 года, состоятся еще два матча четверть финала. В 17:00 болельщиков ожидает трансляция матча между «Тенерифе» (Испания) и «Страсбур» (Франция). А в 20:00 6 мая фанаты смогут посмотреть трансляцию игры между «Хапоэль Холон» (Израиль) и «Сан-Пабло-Бургос» (Испания).

Наконец, 7 мая 2021 года, настанет время полуфиналов. Команды-победители четверть финалов встретятся в матчах, которые состоятся в 19:00 и в 21:30.

Однако самые главные игры намечены на 9 мая. В 16:00 болельщики смогут увидеть трансляцию матча за третье место, а в 19:00 – трансляцию финала. Именно после этой игры определится победитель «Финала восьми» Лиги чемпионов по баскетболу 2021.

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