Патрик Комнинос: «В Нижнем Новгороде у нас есть привилегия провести финал восьми FIBA с болельщиками». ФОТО: Мария Сорокина

Нижний Новгород оказался в числе редких городов, которые способны провести финал восьми баскетбольной Лиги Чемпионов c присутствием болельщиков на трибунах. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин в ходе пресс-конференции, состоявшейся накануне открытия турнира 4 мая.

- Фактически, в Европе мы являемся чуть ли не единственной страной, в которой возможно проводить мероприятия с участием болельщиков. При этом будут достаточно жесткие требования как к болельщикам, так и к игрокам всех восьми клубов, которые уже прибыли в Нижний Новгород, - сказал он.

Также он добавил, что у города не возникло никаких трудностей, связанных с организацией проведения спортивного мероприятия в условиях распространенияCOVID-19. Все вопросы решались в рабочем порядке.

До начала турнира остаются всего сутки. ФОТО: Мария Сорокина

Гендиректор Лиги Чемпионов Патрик Комнинос добавил, что создан специальный медицинский протокол, который позволит всем безопасно взаимодействовать. Так, например, исключена любая возможность контакта спортсменов с опасным вирусом. Условия проживания и передвижения спортсменов до стадиона четко регламентированы.

-Все восемь команд живут здесь неподалеку в отеле, и они находятся в защищенном пространстве, что мы называем пузырем. У них особые защищенные пространства и на арене и это очень важно для нас показать, что даже в эти тяжелые дни пандемии мы все равно можем проводить события и защищать наших участников от болезни, - рассказал иностранный гость.

Также он отметил, что благодаря заинтересованности со стороны нижегородских властей, решение провести турнир именно здесь было легким.

-В современном мире это стало некоего рода привилегией - провести мероприятие с болельщиками. Мы очень ждем этой атмосферы в Нижнем Новгороде, - резюмировал он.

Мария СОРОКИНА