Сухогрузы отправились на погрузку в Череповец. Фото: Центр 800

Баржи с символикой 800-летия Нижнего Новгорода вышли в навигацию по Волге. Три сухогруза «Волго-Дон» проследовали с Борского судоремонтного предприятия вдоль Нижневолжской набережной и Стрелки в сторону Городецкого гидроузла на Череповец на свою первую в этом сезоне погрузку.

Преображение теплоходов произошло в рамках партнерства судоходной компании "Волжское пароходство" и правительства Нижегородской области, приуроченного к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Баржи проследовали с Борского судоремонтного предприятия вдоль Нижневолжской набережной и Стрелки в сторону Городецкого гидроузла, Фото: Центр 800

«Партнёрство Волжского пароходства, правительства Нижегородской области и АНО «Центр 800» открывает широкие возможности для организации и проведения событий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. Это различные культурные и социальные проекты, включая гала-шоу в акватории Волги и Оки и создание новой экспозиции в офисе судоходной компании, которая будет доступна для всех гостей и жителей города», - отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Преображение теплоходов произошло в рамках партнерства судоходной компании "Волжское пароходство" и правительства Нижегородской области. Фото: Центр 800

Напомним, гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода состоится 21 августа 2021 года в акватории Волги и Оки. Мероприятие будет организовано с применением передовых технологий, световых эффектов и визуальных инсталляций.