График выплаты пенсий в мае изменится из-за праздников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сроки доставки пенсий и иных социальных выплат изменятся в Нижегородской области в связи с предстоящими праздниками. Об этом сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России. Чтобы жители региона были в курсе этих изменений, «Комсомолка» публикует график выплаты пенсий в мае 2021 в Нижегородской области.

Доставка пенсий через отделения Почты Россиив праздничные дни будет осуществляться по графику:

3 мая - за 3 мая 2021 года;

8 мая - за 10 мая 2021 года.

В остальные дни сроки доставки будут без изменений, в привычном режиме.

Если вы получаете пенсию на банковскую карту с 1 по 10 число, то в этот раз в связи с майскими праздниками начисление будет произведено 29 апреля.

«В другие рабочие дни мая 2021 года перечисление сумм пенсий и иных социальных выплат в кредитные организации на счета получателей будет осуществляться по имеющемуся графику каждого района Нижегородской области либо Нижнего Новгорода», - подчеркнули в региональном отделении ПФР.