Чкаловская лестница откроется после реконструкции 1 августа 2021 года

В Нижнем Новгороде реконструируют Чкаловскую лестницу Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Нижний Новгород активно прихорашивается к грядущему в августе 800-летнему юбилею. Большая часть знаковых мест и объектов в центре города сейчас находятся на реконструкции. Один из таких объектов – Чкаловскую лестницу – мы навестили сегодня и посмотрели, как продвигаются работы.

В Нижнем Новгороде реконструируют Чкаловскую лестницу Фото: Ольга КУРЕНКОВА

По данным представителей главного подрядчика – Государственного предприятия Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости, реконструкция Чкаловской лестницы выполнена уже на 65%. Реконструкция была разделена на два этапа, первый, включающий в себя противоаварийные мероприятия, завершился еще в конце 2020 года. Чтобы лестница не «ползла» вниз, на верхней площадки вбили 27 буронабивных свай глубиной по 20 метров каждая. Кроме того, были демонтированы аварийные конструктивные элементы – балки, парапеты, ступени, светильники и прочее.

В Нижнем Новгороде реконструируют Чкаловскую лестницу Фото: Ольга КУРЕНКОВА

- Уже давно невооруженным глазом было видно, что Чкаловская лестница требует ремонта, и происходящие ЧП только подтверждали это. Сейчас уже ведутся работы по второму этапу реконструкции, рабочие монтируют новые лестничные пролеты и ступени. К сожалению, старые ступени уже пришли в негодность, но два пролета все же планируется смонтировать именно с историческими ступенями, - рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

В Нижнем Новгороде реконструируют Чкаловскую лестницу Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Сейчас специалисты занимаются также электромонтажом системы архитектурно-художественного освещения, прокладывают кабельные линии и устраивают системы водоотведения.

В Нижнем Новгороде реконструируют Чкаловскую лестницу Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Открыть лестницу планируют к 1 августа 2021 года – в тот же день она впервые открылась и в далеком 1949 году.

- Это будет масштабное и зрелищное мероприятие: внизу на ступенях будет играть известный оркестр, склоны и лестницу украсят проекции, а сама лестница будет амфитеатром для зрителей, - анонсировал министр культуры Нижегородской области, заместитель председателя регионального правительства Олег Беркович.

В Нижнем Новгороде реконструируют Чкаловскую лестницу Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Стоимость работ на Чкаловской лестнице составляет порядка 220 миллионов рублей – деньги выделены из федерального бюджета.