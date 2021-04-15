Что происходит в Нижегородском кремле: смотрим, как крепость благоустраивают к 800-летию Нижнего Новгорода

Почти все самые популярные места Нижегородского кремля сейчас спрятаны за заборами. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

До 800-летия Нижнего Новгорода остается всего несколько месяцев, и во многих знаковых местах приволжской столицы сейчас кипит работа. Закрыта на реконструкцию площадь Горького, частично перекрыта Большая Покровская, гудит техника на Набережной Федоровского… А в Нижегородском кремле и вовсе огородили почти все самые популярные места. «Комсомолка» решила разузнать, что сейчас происходит за заборами в древней крепости.

Вот, например, напротив 14-го корпуса кремля строят что-то полукруглое. Причем на карте благоустройства это место не отмечено, поэтому мы отправили запрос, чтобы разузнать, что здесь будет.

Стройка напротив 14-го корпуса. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Это многострадальный дом правительства, который в Нижегородском кремле строят с 2008 года. И вот сейчас он огорожен фирменным забором 800-летия – получается, долгострой близится к завершению?

Новый Дом Правительства. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

А вот еловый сквер. Здесь должны обновить мощение, высадить новые деревья и кустарники и обновить освещение.

Еловый сквер. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

На площади перед собором Архангела Михаила тоже вовсю ведутся работы – рабочие перекладывают брусчатку.

Площадь перед собором Архангела Михаила. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Здание, где расположены Заксобрание и филармония, спряталось в лесах.

Заксобрание в лесах. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

К смотровым площадкам давно уже не подойти – все умопомрачительные виды скрыты за заборами. Вокруг Вечного огня все перекопали, кругом груды песка. Рядом лежат трубы – видимо, коммуникации тут тоже будут менять. У обелиска Минину и Пожарскому тоже перекладывают брусчатку.

Площадка у Вечного огня. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Из-за многочисленных заборов местами в кремле образовались тупики. Например, от Правительства теперь никак не выйти напрямик к Ивановскому съезду.

Тупик у здания Правительства. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Дмитриевская башня тоже уже давно в лесах. Зато уже совсем скоро всю кремлевскую стену можно будет обойти по кругу!

Дмитриевская башня. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Ивановский съезд перекрыт полностью – автомобилям даже приходится подъезжать к первому корпусу по тротуару. Судя по глубоким траншеям и лежащим поблизости трубам, здесь сейчас меняют коммуникации. А после реконструкции Ивановский съезд должен стать широкой прогулочной улицей.

Ивановский съезд. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

У Нижегородского государственного художественного музея тоже идет благоустройство – здание огорожено забором, внутрь можно попасть только через узенький коридорчик.

Нижегородский государственный художественный музей. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

А с внешней стороны стены кремля рабочие сбивают старые кирпичи.

Все работы по благоустройству Нижегородского кремля должны быть завершены не позднее августа этого года, когда будет отмечаться 800-летие Нижнего Новгорода. Ну а пока горожанам и туристам придется набраться терпения – крепость сейчас не слишком подходит для прогулок.

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