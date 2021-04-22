Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 апреля 2021 года: новый пункт вакцинации от COVID-19 открыли ТРК "Индиго"
Фото: Мария ЛЕНЦ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 192 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 112,3 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 112 324.
При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 107 449 человек. За последние сутки выписали 210 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 12 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 3 066 нижегородца. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, вчера, 21 апреля, новый пункт вакцинации открыли в ТРК "Индиго" в Нижнем Новгороде. А сегодня начнёт принимать желающих привиться кабинет вакцинации в ТРЦ "Фантастика".
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что уже более 236 тысяч нижегородцев привились от COVID-19.
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