Днем выполняли работы, а вечером грянул взрыв: по делу о ЧП в Нижегородской области задержаны два газовика

Дом, в котором произошло ЧП, был совсем новым. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается расследование страшного ЧП, случившегося вечером 19 апреля 2021 года в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Напомним, около 20:43 там раздался взрыв, затем начался пожар и обрушились конструкции. Под завалами были найдены живыми восемь человек, в том числе четверо детей. Еще одного ребенка – трехмесячную малышку – нашли погибшей.

Дом, в котором произошло ЧП, был совсем новым, газ туда провели лишь в ноябре прошлого года – то есть это отнюдь не тот случай, когда старые хрущевки взрываются из-за неисправных колонок. Более того, как выяснилось, буквально за несколько часов до взрыва на месте проводили работы сотрудники газовой службы.

- По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерти человека, задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома 19 апреля 2021 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе СУ СКР по региону.

В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия – допрашивают подозреваемых и свидетелей, изымают документы.

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