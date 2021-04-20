Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в Нижегородской области

В Нижегородской области после взрыва газа в многоквартирном доме в селе Маргуша было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, вечером 19 апреля в жилом трехэтажном доме, расположенном в с. Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области произошло разрушение конструкций, - рассказали в ведомстве. - В результате частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей и пострадали жильцы дома.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ее возглавил лично руководитель регионального СУ СКР Ахметшин. Следователи проводят детальный осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей.

Ранее мы писали, что собственную проверку начала и прокуратура Нижегородской области. Они выясняют, чтр стало причиной взрыва и последующего пожара.