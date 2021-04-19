Что происходит на месте пожара в Нижегородской области 19 апреля 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Пожар площадью 1200 квадратных метров произошел в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Фото: предоставлено очевидцами

В Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области вечером 19 апреля 2021 года произошел крупный пожар. ЧП случилось в жилом трехэтажном доме в селе Маргуша. Сайт «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сигнал о происшествии поступил в 20:43. По прибытии спасатели обнаружили возгорание на площади 1200 квадратных метров и обрушение конструкций. На данный момент известно о трех пострадавших, однако, по словам соседей, в здании может находиться еще один человек.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оперативно организовать помощь для жителей дома, определить для них место временного размещения и обеспечить всеми вещами первой необходимости. На место уже выехал его заместитель Дмитрий Краснов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Под завалами могут быть люди": Крупный пожар произошел в многоэтажке в Нижегородской области

Сейчас на месте происшествия работают спасатели (подробности).