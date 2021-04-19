Более 70 пожаров за сутки: Нижегородская область полыхает из-за поджогов травы

«Больше 70 пожаров одновременно»: Нижегородская область полыхает из-за поджогов травы. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Несмотря на то, что на календаре еще только апрель, Нижегородская область бьет рекорды по количеству пожаров – и все из-за поджигателей сухостоя. Только за вчерашний день на территории региона было зафиксировано свыше 70 возгораний сухой травы. Наиболее масштабный пожар на днях произошел в Павловском районе.

- На поле недалеко от птицефабрики «Ворсменская» загорелась сухая трава. Из-за сильного порывистого ветра огонь быстро распространился на огромную территорию, в результате чего возникла угроза возгорания объектов сельхозназначения, - рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области. - Подъезда к месту пожара практически не было, поэтому к тушению локальных очагов привлекались добровольцы с ранцевыми огнетушителями и тяжелая техника птицефабрики для опашки полей.

К счастью, добраться до труднодоступных мест пожарным помогли местные жители на квадроциклах. Только после этого огонь удалось потушить. Общая площадь пожара составила 25 га.

Еще одно громкое ЧП произошло в Кстовском районе – там в выходные загорелись Артемовские луга. Подобраться к месту возгорания оказалось почти невозможным, поэтому пожарные организовали дежурство возле населенных пунктов, чтобы огонь не подобрался вплотную к жилым домам. Общая площадь пожара составила свыше 15 га. Во всех этих громких случаях причина одна – поджоги сухой травы местными жителями. Чтобы хоть как-то остановить этот процесс, в регионе с 19 апреля введен противопожарный режим.

– В регионе начался пожароопасный сезон. Практически все случаи возникновения пожаров связаны с человеческим фактором, с безответственностью людей, с неосторожным обращением с огнём во время пала травы и сжигания мусора, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Я хочу призвать глав муниципалитетов не просто усилить разъяснительную работу с населением, а привлекать жителей к ответственности, выписывать штрафы за нарушение пожарной безопасности. Когда речь идёт о жизни и здоровье людей, просто призывать их к сознательности недостаточно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Нижегородской области на пожаре из-за зажженной травы сгорел 94-летний пенсионер. Трагедия произошла в селе Давыдово Вачского района. Здесь местный житель сжигал кустарник на участке, и по неосторожности горящие ветки упали на сухую траву, которая вспыхнула, словно спичка. Огонь молниеносно распространился по округе на площади 300 квадратных метров. В результате пожара огнем уничтожено два сарая, а сам виновник пожара погиб.

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