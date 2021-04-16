В Нижегородской области 94-летний пенсионер погиб в огне, сжигая кустарник на участке

Сухая трава вспыхнула, как спичка. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области с наступлением тепла участились случаи возгорания сухой травы. 14 апреля зарегистрирован первый случай, когда в результате пала травы погиб человек.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, трагедия произошла в селе Давыдово Вачского района. 94-летний местный житель сжигал кустарник на участке, и по неосторожности горящие ветки упали на сухую траву, которая вспыхнула, словно спичка. Огонь молниеносно распространился по округе на площади 300 квадратных метров.

Обстановка с палами сухой травы в регионе остается очень напряженной. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«В результате пожара огнем уничтожено два сарая на площади 25 кв.м., а также сгорела сухая травянистая растительность на площади 275 кв.м. Виновник пожара погиб», - рассказали в МЧС. Сейчас по данному факту госпожнадзор проводит проверку.

Пенсионер погиб, сжигая ветки на своем участке. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По данным ведомства, с 1 апреля в Нижегородской области зарегистрировано более 80 пожаров сухой травы. Площадь, пройденная огнем, уже превысила 45 Га. Огнем уничтожено пять домов, три бани, а также пять иных строений.

В результате палов сухой травы в Нижегородской области огнем уничтожено пять домов и три бани. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, с 14 апреля в Нижнем Новгороде устанавливается особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на посещение лесов при наступлении IV или V класса пожарной опасности; на разведение костров, сжигание мусора и палов травы, запрет на приготовление шашлыков на некоторых категориях земель и прочее.