«Пожар площадью 25 га»: Сухая трава горела в районе птицефабрики «Ворсменская» в Павловском районе

Для ликвидации пожара привлекалось 14 единиц техники и 44 человека. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В минувшую среду, 14 апреля, в Павловском районе произошел крупный пожар. На поле недалеко от птицефабрики «Ворсменская» загорелась сухая трава. Из-за сильного порывистого ветра огонь быстро распространился на огромную территорию, в результате чего возникла угроза возгорания объектов сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Подъезда к месту возгорания практически не было, поэтому к тушению локальных очагов пожара привлекались добровольцы с ранцевыми огнетушителями и тяжелая техника птицефабрики для опашки полей.

Однако добраться до труднодоступных очагов горения пожарным помогли местные жители на квадроциклах.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К моменту прибытия пожарных огонь бушевал на площади около 1 га. Общими усилиями экстренных служб и добровольцев пожар был ликвидирован на территории в 25 га.

- Всего для ликвидации пожара привлекалось 14 единиц техники и 44 человека, - отмечают специалисты.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. До материального ущерба дело тоже не дошло: здания и сооружения не пострадали.

Нижегородцам напоминают, что горящий сухостой может быть не только причиной крупных материальных потерь, но и представлять смертельную опасность.

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