Обвиняемого в похищении школьницы в Арзамасе оставили под стражей до 15 мая

42-летний рецидивист тщательно готовился к преступлению: даже снял для этих целей квартиру. Фото: СОЦСЕТИ

Мужчине, обвиняемому в похищении школьницы в Арзамасе, продлили срок содержания под стражей до 15 мая. Об этом «Комсомолке» сообщили в Арзамасском городском суде.

42-летний житель Арзамаса был взят под стражу в феврале, сразу после задержания.

«Оставаясь на свободе, подозреваемый может продолжить заниматься преступной деятельностью и угрожать малолетней потерпевшей с целью изменения ею показаний», - пояснили в суде.

Напомним, 15 февраля 2021 года в Арзамасе 42-летний мужчина похитил 10-летнюю школьницу прямо посреди белого дня. Он подкараулил ее на улице Пушкина, когда девочка возвращалась из школы. Злоумышленник напал на нее и, приставив нож и угрожая убить, силой привел в свою квартиру на улице Свободы, где и удерживал.

К своему преступлению похититель готовился долго и тщательно. Даже снял для этого квартиру у арзамасского пенсионера, куда и притащил похищенную девочку.

К счастью, довести свой замысел до конца злодей не смог. Улучив момент, школьница смогла позвонить отцу, который тут же сообщил об этом в полицию. Оперативники быстро вышли на похитителя, и вечером того же дня девочка вернулась домой.

В отношении похитителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).

Ранее он неоднократно был судим и, как сообщили в региональной прокуратуре, состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

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Похитителем оказался рецидивист с весьма солидным тюремным стажем. В общей сложности, он провел за решеткой около 14 лет. Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, на его счету числятся разбои, грабежи, кражи….Только вот киднеппинга еще в этом списке не было (подробности).