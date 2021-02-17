Похитивший девочку арзамасец состоял на учете в УИК. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Нижегородской области начала проверку после инцидента в Арзамасе, где мужчина похитил 10-летнюю девочку. Как выяснилось, арзамасец был неоднократно судим и состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

«Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства за соблюдением законов при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.

Напомним, днем 15 февраля в Арзамасе 42-летний мужчина похитил школьницу. Он подкараулил ее на улице Пушкина, когда девочка возвращалась из школы. Злоумышленник напал на нее и, приставив нож, силой привел в свою квартиру на улице Свободы, где и удерживал.

Улучив момент, пленница смогла позвонить отцу, который тут же сообщил об этом в полицию. Оперативники быстро вышли на похитителя и вечером того же дня узница вернулась домой.

«42-летний мужчина задержан. Ранее он неоднократно был судим. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего».