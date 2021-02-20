«В тот день пытался украсть еще трех девочек»: Стали известны подробности похищения 10-летней школьницы рецидивистом в Арзамасе. Фото: СОЦСЕТИ

На днях вся Нижегородская область была потрясена громким похищением 10-летней школьницы. Напомним,15 февраля незнакомец подкараулил ребенка на улице Пушкина в Арзамасе, когда она возвращалась из школы. Угрожая ей ножом, он затащил ее в квартиру. Там и удерживал ее в течение нескольких часов. К счастью, девочка смогла воспользоваться моментом, когда похититель вышел из комнаты, и позвонить отцу. Только благодаря этому ее удалось найти и освободить.

Вскоре выяснилось, что подозреваемый в совершении этого преступления мужчина был задержан. Им оказался 43-летний рецидивист с весьма солидным тюремным стажем. В общей сложности, он провел за решеткой около 14 лет. Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, на его счету числятся разбои, грабежи, кражи….Только вот киднеппинга еще в этом списке не было.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего», - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. – Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.

Стоит отметить, что к своему преступлению похититель готовился долго и тщательно. Даже снял для этого квартиру у арзамасского пенсионера, куда и притащил похищенную девочку.

- Как оказалось, в тот день он пытался украсть еще трех девочек, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – К двум из них он подошел около двух часов дня. Начал угрожать ножом, но они успели убежать. Спустя час его видели еще две девочки – и тоже с ножом. Они также сумели убежать. А вот последняя его жертва оказалась на улице одна, поэтому ее он смог затащить в квартиру.

Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается. Следователи проверяют и его причастность к другим аналогичным преступлениям.

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