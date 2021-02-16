Подозреваемого в похищении маленькой девочки задержали в Арзамасе

В городе Арзамас Нижегородской области полиция задержала подозреваемого в похищении малолетней девочки. Следователем следственного отдела по Арзамасу СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого по статье о "похищении заведомо несовершеннолетнего". Информацией об этом поделилась пресс-служба комитета.
По версии следствия, преступление было совершено вчера, 15 февраля, в дневное время. Девочка возвращалась домой из школы по улице Пушкина в Арзамасе, когда на неё напал мужчина. Мужчина не был ей знаком. Он приставил к ней нож и угрожал насилием, затем привёл в свою квартиру, которая располагается на улице Свободы. Там он удерживал девочку.
Находясь в заточении, девочка смогла улучить момент и связаться со своим отцом по телефону – тот тут же обратился в полицию.
Девочку удалось освободить вечером того же дня, а преступника задержать – им оказался неоднократно судимый 42-летний мужчина.
В скорейшие сроки ему будет выдвинуто обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.
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