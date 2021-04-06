Частного космодрома в России не будет: компания заявила о ликвидации

От строительства первого частного космодрома в России пришлось отказаться Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Компания «КосмоКурс», которая планировала к 2025 году первой в России запустить бизнес-проект по космическому туризму, закрывается из-за «невозможности реализации проекта в разумные сроки». Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказал генеральный директор компании Павел Пушкин.

По словам Пушкина, проект имеет слишком много рисков для инвестора, поскольку многое приходится делать первыми в стране.

- Согласование размещения комплекса туго шло. Обеспечить наш проект всеми нормативными актами практически невозможно, потому что все это происходит в РФ впервые. Для многих нюансов нужно просто менять законодательство. И таких моментов полно! – поделился Павел Пушкин. – В частности, нет заказчика по проекту космической ракеты-носителя, поэтому и пришлось остановиться.

Теперь компания «КосмоКурс» будет ликвидирована, а работники уволены. Конструкторов уже предупредили о сокращении, как и полагается по закону.

- Есть шанс, что коллектив продолжит работать в рамках Роскосмоса по его проектам, - добавил Павел Пушкин.

Напомним, «КосмоКурс» занимался разработкой многоразового комплекса для суборбитальных коммерческих туристических полетов. Первый в России частный космодром должен был появиться в одном из районов Нижегородской области. Планировалось, что первые космические туристы смогут взойти на борт ракеты уже в 2025 году: экипаж из шести человек и одного инструктора должен был подниматься на высоту около 200 километров и совершать 15-минутный полет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проект первого в России частного космодрома «заморозили» из-за проволочек с согласованиями

Руководитель проекта рассказал «Комсомолке», почему было принято это решение (подробности).

«За полетами ракеты можно будет следить с трибуны»: Нижегородский космодром станет Меккой для туристов

"Комсомолка" выяснила, как будет выглядеть нижегородский космодром (подробности).

«В качестве горючего применяется спирт»: Руководитель «КосмоКурс» рассказал о будущем космодроме в Нижегородской области

Павел Пушкин развеял страхи местных жителей и рассказал, зачем нижегородцам космодром (подробности).