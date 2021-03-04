Проект первого в России частного космодрома «заморозили» из-за проволочек с согласованиями. Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Проект первого частного космодрома, который планировалось построить в Нижегородской области, временно заморозили. Напомним, планировалось, что технический и стартовый комплекс будут построены к 2023 году, а уже в 2025 году на борт ракеты смогут взойти первые космические туристы. Стоимость полета будет составлять около 250 тысяч долларов – за эти деньги экстремалы смогут получить 15-минутный полет и провести пять минут в невесомости. Однако планы пока так и остались планами.

- Мы застряли на стадии согласования. Точнее мы даже начать стадию согласования не можем, потому что нам говорят – вы эти документы не туда посылаете. Куда надо их посылать и в каком порядке – никто сказать не может, - рассказал «Комсомолке» руководитель компании «КосмоКурс» Павел Пушкин. – В этой ситуации неопределенности мы весь проект суборбитального комплекса приостановили. Сейчас ждем согласования по космодрому. Причем вопрос не согласования конкретной территории в Нижегородской области. Те же самые вопросы встали, куда бы мы ни пошли – на любой территории в Нижегородской области и в любом регионе. Просто отсутствует нормальный порядок, и никто не хочет говорить, что с этим делать.

Все это продолжается больше полугода. И за это время дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

- Нас весной попросили в Нижегородской области сделать санитарно-защитные зоны. Мы честно старались, несмотря на коронавирус, делать этот проект. Осенью мы его послали – и вот с осени ждем ответа. Нас футболят от одного ведомства к другому. Причем одна и та же организация посылает нас с разницей в месяц в разные ведомства. Мы им говорим – вы нас не туда послали. Они отвечают – тогда вот туда сходите.

Впрочем, отказываться от проекта совсем компания не намерена. Сейчас проект комплекса всего лишь временно заморожен. Однако сколько это продлится, пока никто не может предположить.

- Если согласование космодрома двинется дальше, то мы в любой момент готовы возобновить работу. Мы не настаиваем на определенной территории в Нижегородской области – там есть несколько вариантов. Если нам скажут, что это невозможно и объяснят почему, мы устраним замечания и пойдем на другую территорию. На сегодняшний день мы до этого даже не дошли. Ни одного технического замечания нет. Сейчас мы ждем ответа от Роспотребнадзора. Если в ближайшее время ответа не будет, то будем писать премьер-министру Мишустину и попросим указать, кто должен проводить экспертизу санитарно-защитных зон.

Данную ситуацию уже прокомментировали в правительстве Нижегородской области.

- ООО «КосмоКурс» разработал проект санитарно-защитных зон комплекса и направил в Роспотребнадзор для согласования. Согласование санзон — в их компетенции. До настоящего времени проект находится на согласовании в Центральном аппарате Роспотребнадзора, - рассказали в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области. - Обновленный проект оценки воздействия на окружающую среду, ранее направленный на доработку, в минэкологии региона пока не поступал. После внесения поправок проект должен пройти государственную экспертизу на федеральном уровне, поскольку данный комплекс является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.