Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 апреля 2021 года: ещё 33,6 тысячи доз вакцины от COVID-19 поступило в регион Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 234 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 108,8 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 108 803.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 103 180 человек. За последние сутки выписали 327 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 7 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 887 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ещё 33,6 тысячи доз вакцины от COVID-19 поступило в регион вчера утром, 5 апреля. Нижегородский министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов поделился данными на этот счёт.

Более того, Нижегородская область показала хороший результат по снижению смертности — это отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Одна из причин достигнутого результата, по его мнению, — вакцинация.

Ранее мы сообщали, что пункты вакцинации населения от COVID-19 откроются в четырёх ТЦ Нижнего Новгорода.

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