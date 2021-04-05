Ещё 33,6 тысячи доз вакцины от COVID-19 поступило в Нижегородскую область

Сегодня утром, 5 апреля, в Нижегородскую область поступили дополнительные 33 600 доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в своём Instagram сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Министр также привёл общие статистические данные: всего в Нижегородский регион поступило 217 363 комплектов вакцины (оба компонента — V1 и V2). На сегодняшний день обоими компонентами привились уже 165 268 человек. Компонентом V2 — 116 238 человек. В настоящий момент в области работают 108 пунктов вакцинации населения от COVID-19.

Мелик-Гусейнов поделился ссылкой на информационный центр о ковиде, где размещена подробная информация о российской вакцине.

Напомним, ранее мы рассказывали, что пункты прививания откроются в четырёх торговых центрах Нижнего Новгорода. Сделать там прививку смогут все желающие без предварительной записи.

Кроме того, Нижегородская область показала хороший результат по снижению смертности — это отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Одна из причин достигнутого результата, по его мнению, — как раз вакцинация.

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