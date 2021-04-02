Синие собаки из Дзержинска вдохновили художника Бэнкси Нижегородского на новую работу

Синие собаки вдохновили Бэнкси Нижегородского на новый арт-объект Фото: Предоставлено героем публикации

История с синими собаками, замеченными в Дзержинске и получившими работу в местной администрации, не оставила равнодушным уличного художника Бэнкси Нижегородского. На своей очередной арт-плитке художник изобразил героя Вячеслава Тихонова из легендарного фильма «Белый Бим Черное Ухо», а собаку на картинке раскрасил в ярко-синий цвет.

- Белый Бим Синее Ухо, - подписал свою работу Бэнкси Нижегородский.

Увидеть новый арт-объект можно возле детской областной библиотеки на улице Звездинка.

- Новостей про синих собак было много, и слухов - что хотят отвезти собаку в Америку, что одна умерла при родах. Все это вызывает сочувствие. И все это говорит о каких-то новых неправильностях в устройстве нашей жизни. Невольно задумался - как отечественный кинематограф отреагировал бы на эту тему, вспомнив известную историю, - рассказал "Комсомольской правде" - Нижний Новгород" художник.

Напомним, синие собаки стали знаменитыми на всю страну 11 февраля 2021 года, когда местные жители заметили яркую стаю на территории промышленного предприятия «Оргстекло». Как выяснилось позже, собаки оказались выкрашены берлинской лазурью – к счастью, совершенно безвредной краской. Причем, скорее всего, покрасились они сами – нашли где-то мешок с сухим веществом и извалялись в нем. А потом жизнь Шариков и вовсе пошла в гору – двоих из них пристроили на работу в администрацию Дзержинска. Там им предстоит охранять гараж с автомобилями.

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