Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 апреля 2021 года: число выздоровевших в регионе почти достигло 103 тысяч человек Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 276 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 108,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 108 569.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 102 853 человека. За последние сутки выписали 322 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 7 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 880 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, Нижегородский регион показал хороший результат по снижению смертности — это отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Одна из причин достигнутого результата, по его мнению, — вакцинация.

К слову, по данным от 2 апреля, порядка 158 тысяч нижегородцев привились от коронавируса. 114,5 тысячи из них получили оба компонента вакцины.

Ранее мы сообщали, что пункты вакцинации населения от COVID-19 откроются в четырёх ТЦ Нижнего Новгорода.

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