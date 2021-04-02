Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 апреля 2021 года: режим обязательной самоизоляции для пожилых нижегородцев снят Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 290 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 107,7 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 107 742.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 101 882 человека. За последние сутки выписали 327 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 7 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 854 нижегородца. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, стало известно, что привиться от коронавируса в скором времени можно будет в торговых центрах города.

С 1 апреля проездные и транспортные карты пожилых нижегородцев разблокировались автоматически, вместе с тем был снят режим обязательной самоизоляции для лиц 65+.

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