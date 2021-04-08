Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 апреля 2021 года: Более 103 тысяч нижегородцев, перенесших COVID-19, выздоровели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 8 апреля 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 109 291 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 247 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 309 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 103 804 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 2 908 человек, ещё одиннадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 8 апреля Фото: Яндекс

Примечательно, что в 20 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 11 776

Ленинский – 7 399

Советский – 6 783

Московский – 5 093

Канавинский – 4 925

Сормовский – 4 795

Приокский – 3 710

Нижегородский – 3 508

Напомним, что ранее Нижегородская область показала хороший результат по снижению смертности. Вакцинация - одна из причин достигнутого результата, по мнению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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