Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 апреля 2021 года: Более 103 тысяч нижегородцев, перенесших COVID-19, выздоровели
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным на 01:00 8 апреля 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 109 291 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 247 новых случаев заражения.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 309 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 103 804 жителя Нижегородской области.
К сожалению, число умерших выросло до 2 908 человек, ещё одиннадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Статистика зараженных по коронавирусу на 8 апреля
Фото: Яндекс
Примечательно, что в 20 районах области новых заражений не выявлено вовсе.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 11 776
Ленинский – 7 399
Советский – 6 783
Московский – 5 093
Канавинский – 4 925
Сормовский – 4 795
Приокский – 3 710
Нижегородский – 3 508
Напомним, что ранее Нижегородская область показала хороший результат по снижению смертности. Вакцинация - одна из причин достигнутого результата, по мнению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
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