247 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 7 апреля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 109 291 человека. За сутки выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 309 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 103 804 жителя региона.

По числу заражений Нижегородская область до сих пор занимает четвертое место в России. Выше находятся только Московская область (570 зараженных за сутки), Санкт-Петербург (705 зараженных за сутки) и Москва (1 585 зараженных за сутки).

Напомним, ещё 33,6 тысячи доз вакцины от COVID-19 поступило в регион. Нижегородский министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов поделился данными на этот счёт.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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